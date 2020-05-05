Общество

Путин оценил вклад умершего академика Микрина в космическую программу РФ

16:58, 05 мая 2020
Евгений Микрин Евгений Микрин Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина, который лечился от коронавируса в Коммунарке и умер 5 мая.

По словам российского лидера, он с прискорбием узнал о смерти академика от тяжёлой болезни.

Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег, — отметил Путин в своей телеграмме.

Он также подчеркнул, что добрая память об этом выдающемся учёном, который был предан своему призванию и родине, навсегда сохранится в сердцах народа.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни. Учёный умер в больнице в Коммунарке.

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