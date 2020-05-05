Путин оценил вклад умершего академика Микрина в космическую программу РФ

https://static.news.ru/photo/67a6d810-8ed9-11ea-afd0-fa163e074e61_660.jpg Евгений Микрин Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина, который лечился от коронавируса в Коммунарке и умер 5 мая.

По словам российского лидера, он с прискорбием узнал о смерти академика от тяжёлой болезни.

Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег, — отметил Путин в своей телеграмме.

Он также подчеркнул , что добрая память об этом выдающемся учёном, который был предан своему призванию и родине, навсегда сохранится в сердцах народа.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни. Учёный умер в больнице в Коммунарке.