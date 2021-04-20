Путин обязал россиян-иноагентов маркировать себя на выборах

https://static.news.ru/photo/290d4d74-a1d8-11eb-8044-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан, которых российские власти признали иностранными агентами, при участии в выборах наносить соответствующую маркировку на агитационные материалы.

Документ с подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, россияне, которые были признаны иноагентами, а также граждане, которые юридически связаны с такими людьми, должны будут указывать информацию о своём статусе в заявлении о желании принять участие в выборах, на подписных листах, а также на агитационных материалах.

Также политические партии должны будут сообщать о кандидатах-иноагентах в своих материалах. Подобные маркировки будут занимать не меньше 15% от общей площади агитматериала.

Сообщать о своём статусе граждане-иноагенты должны и при внесении пожертвований в избирательный фонд. Аналогичные требования о маркировке действуют для кандидатов с судимостью.

Кроме того, закон расширяет список людей и организаций, которые не могут участвовать в любых выборах. Теперь среди них СМИ, признанные властями иноагентами, учреждённые такими организациями юрлица, а также незарегистрированные общественные объединения.

В конце 2020 года в России приняли закон, который позволяет признавать граждан страны иностранными агентами. Международная правозащитная организация Amnesty International призывала российские власти отказаться от принятия новых норм. Там считают, что документ спровоцирует «новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».