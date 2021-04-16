Путин не вернёт индексацию работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/b6b8f228-416b-11ea-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин не собирается объявлять о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский бюджет просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой.

В послании Федеральному собранию глава государства, скорее всего, объявит только о повышении выплат для работающих пенсионеров, которые являются инвалидами.

В ходе обсуждения пришли к мнению, что бюджет пока не справится с такой нагрузкой — затраты составят от 0,5 до 1,5 трлн рублей дополнительных расходов, — передаёт MK.RU слова осведомлённого источника.

Также он отметил, что решение по инвалидам примет лично президент и озвучит его в ходе послания.

Главными темами, рассказали источники, станут борьба с пандемией, поддержка бизнеса и граждан во время восстановления экономики. Также глава государства коснётся социально-экономического развития, направленного на достижение национальных целей.

Отличие этого послания от других будет в том, что президент посвятит довольно большой блок внешней политике, что вызвано эскалацией международной напряжённости.

Как писал NEWS.ru, руководство страны должно получать объективную информацию о проблемах граждан РФ. До властей не должны доходить «причёсанные» сведения. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил российский президент Владимир Путин.