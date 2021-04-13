Путин: власти не должны получать «причёсанные» данные о проблемах россиян

https://static.news.ru/photo/9a859612-9c5d-11eb-b899-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Руководство страны должно получать объективную информацию о проблемах граждан РФ. До властей не должны доходить «причёсанные» сведения. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил российский президент Владимир Путин.

Глава государства заговорил об этой проблеме в ходе посещения Координационного центра правительства страны. Он находится в комплексе гостиницы «Украина» напротив Белого дома в столице.

По словам национального лидера, из регионов должна поступать обратная связь.

Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причёсанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась, — цитирует президента ТАСС.

Координационный центр, который посетил Путин, был создан в структуре правительства РФ для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, а также для оперативной реализации приоритетных задач и проектов.

Как писал NEWS.ru, послание Владимира Путина Федеральному собранию готовится в Кремле, а не в «секретном бункере». Об этом ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения западной прессы, исходя из которых послание Путина готовят в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома в Москве.