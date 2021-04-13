Песков прояснил сообщения о «секретном бункере» Путина

https://static.news.ru/photo/a79ba86e-9c3f-11eb-a59d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию готовится в Кремле, а не в «секретном бункере». Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения западной прессы, исходя из которых послание Путина готовят в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома в Москве.

Песков подчеркнул, что сам процесс происходит в Кремле. По его словам, в подготовке послания активно участвуют разные экспертные подразделения. В том числе — члены кабмина. А напротив Белого дома, заметил пресс-секретарь Путина, расположен Координационный центр правительства, а не секретный бункер.

Он абсолютно не секретный. Там бывает огромное количество экспертов и представителей бизнеса, государственной власти, депутатов. Во вторник центр посетит президент, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, количество СМИ и формат их работы на послании президента РФ Владимира Путина будут определены с учётом требований Роспотребнадзора, сообщили в Кремле. В пресс-службе добавили, что все сотрудники прессы обязательно должны сдать два отрицательных теста на коронавирус.