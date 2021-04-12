В Кремле назвали требования к СМИ на послании президента РФ

https://static.news.ru/photo/ef824b9a-9b60-11eb-b8e4-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Количество СМИ и формат их работы на послании президента РФ Владимира Путина будут определены с учётом требований Роспотребнадзора, сообщили в Кремле. В пресс-службе добавили, что все сотрудники прессы обязательно должны сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Заявки на аккредитацию принимаются исходя из квоты: печатные СМИ — два человека (корреспондент и фотограф); информагентства — три человека (2 корреспондента, фотограф); электронные издания — 1 человек (корреспондент); телевизионные СМИ — 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании — 1 человек (корреспондент).

Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно, — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что по прибытии к месту события сотрудники СМИ должны иметь при себе соответствующие справки. На выходе они должны показать их специалистам в печатном или электронном виде.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что в послании Федеральному собранию будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны.