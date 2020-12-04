Путин назвал выверенными решения об ограничениях в Интернете

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заявления о введённых в России ограничениях на распространение ряда сведений в Интернете являются «бурей в стакане», считает президент РФ Владимир Путин.

По его словам, после принятия этих решений «ничего страшного не произошло».

Сколько у нас было шума и бури в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в Интернете. Ничего не случилось. Решения были выверенные, — сказал он во время пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Он подчеркнул, что ограничения касаются таких вещей, как терроризм, невозможность пропаганды суицида и распространения детской порнографии.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер выразил надежду, что искусственный интеллект не станет президентом. В то же время, по его словам, искусственный интеллект может быть учителем, помощником, инструктором или ассистентом любого человека, в том числе президента. Кроме того, Путин считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества.