Путин назвал Российскую национальную библиотеку достоянием страны

https://static.news.ru/photo/90752358-9fed-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки (РНБ) с 225-летием со дня основания и назвал библиотеку бесценным достоянием России.

Кроме того, Путин поздравил сотрудников РНБ с Общероссийским днём библиотек, который отмечается 27 мая.

Вы по праву можете гордиться своими предшественниками, которые внесли огромный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин также отметил имена государственных деятелей, издателей и литераторов, стоявших у истоков книжных и журнальных коллекций, которые заложили основы библиотечного дела в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа библиотеки в России прекратили свою работу в привычном формате. Однако учреждения сумели быстро адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали востребованность своих сервисов в Сети.