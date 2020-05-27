Путин назвал Российскую национальную библиотеку достоянием страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки (РНБ) с 225-летием со дня основания и назвал библиотеку бесценным достоянием России.
Кроме того, Путин поздравил сотрудников РНБ с Общероссийским днём библиотек, который отмечается 27 мая.
Вы по праву можете гордиться своими предшественниками, которые внесли огромный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин также отметил имена государственных деятелей, издателей и литераторов, стоявших у истоков книжных и журнальных коллекций, которые заложили основы библиотечного дела в стране.
Как ранее писал NEWS.ru, во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа библиотеки в России прекратили свою работу в привычном формате. Однако учреждения сумели быстро адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали востребованность своих сервисов в Сети.
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