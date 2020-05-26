В пандемию подтвердилась востребованность онлайн-сервисов библиотек

https://static.news.ru/photo/a58651f2-9fea-11ea-88f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Perrey/dpa/Global Look Press

Во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа библиотеки в России прекратили свою работу в привычном формате. Однако учреждения сумели быстро адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали востребованность своих сервисов в Сети, сообщила заместитель директора департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Лидия Федякина.

Она отметила, что период ограничений на фоне пандемии стал тяжёлым временем для библиотек. Однако сложная эпидемиологическая обстановка дала учреждениям возможность показать, насколько востребованы их онлайн-свервисы и мероприятия, проводимые в Сети. Кроме того, подчеркнула Федякина, библиотеки смогли показать высокую скорость реагирования на запросы читателей. В качестве примера замдиректора департамента рассказала о проведении акции «Библионочь», которая в 2020 году в первый раз прошла в онлайн-режиме.

Общее количество просмотров составило 3,2 млн. Событие стало самым популярным среди трансляций, которые организовываются на портале «Культура.РФ». Более 1,2 млн человек не только посмотрели, но и дали обратную связь, — цитирует Федякину ТАСС.

Слова замдиректора департамента были опубликованы 27 мая, когда в стране отмечается Общероссийский День библиотекаря. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге библиотечная сеть Фрунзенского района намерена ввести карантин для книг, которые возвращают читатели.