В Петербурге библиотеки введут карантин для возвращаемых книг

https://static.news.ru/photo/dd64501c-9f61-11ea-9df3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге библиотечная сеть Фрунзенского района намерена ввести карантин для книг, которые возвращают читатели.

Об этом сообщает районное библиотечное сообщество. По его данным, с 27 мая сеть возобновляет выдачу и приём книг, которые будут проходить без контакта с посетителями.

К сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания, — говорится в сообщении.

Книги будут упаковываться в полиэтиленовую плёнку. По возвращении литература будет некоторое время находиться на карантине, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация Российской государственной библиотеки планирует открыть двери для читателей с 20 июня. Учреждение будет работать в ограниченном режиме.