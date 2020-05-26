В Петербурге библиотеки введут карантин для возвращаемых книг

В Санкт-Петербурге библиотечная сеть Фрунзенского района намерена ввести карантин для книг, которые возвращают читатели.
Об этом сообщает районное библиотечное сообщество. По его данным, с 27 мая сеть возобновляет выдачу и приём книг, которые будут проходить без контакта с посетителями.
К сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания, — говорится в сообщении.
Книги будут упаковываться в полиэтиленовую плёнку. По возвращении литература будет некоторое время находиться на карантине,
Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация Российской государственной библиотеки планирует открыть двери для читателей с 20 июня. Учреждение будет работать в ограниченном режиме.
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