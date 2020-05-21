Российская государственная библиотека начнёт работу с 20 июня

https://static.news.ru/photo/a54b804e-9b45-11ea-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Российской государственной библиотеки планирует открыть двери для читателей с 20 июня. Учреждение будет работать в ограниченном режиме.

Сейчас коллектив трудится над разработкой мер безопасности для сотрудников и посетителей. Например, все выданные книги после использования будут отправляться на карантин, сообщает РИА Новости.

С 20 июня планируется возобновление работы библиотеки для обслуживания читателей в помещениях РГБ в ограниченном режиме, до 100 читателей. Речь идёт об открытии пока только одного читального зала, — говорится в сообщении.

Посетителей попросят носить маски и перчатки, а также измерять температуру на входе. В залах будут установлены экраны-разделители и размещены санитайзеры.

РГБ планирует возобновить дистанционное обслуживание с 1 июня. Оно подразумевает выдачу на электронную почту по онлайн-заявке фрагмента необходимой книги, документа или статьи.

Как писал NEWS.ru, в России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.