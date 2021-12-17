Путин назвал причину роста смертности в России

Смертность выросла в России во многом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Смертность подросла. В значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с ковидом, — сказал президент страны.

Как сообщаларанее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, смертности в октябре текущего года выросла на 20,3% по сравнению с октябрём прошлого года. В значительной степени это обусловлено коронавирусом.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса, несмотря на то что трудностей было много. Он добавил, что партия продолжит работу по преодолению последствий пандемии, а также будет стараться максимально донести до россиян необходимость вакцинации. При этом, по его словам, коронавирус не отступает и с ним предстоит долгая борьба.

Ранее британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего этого времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же принимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться, считают они.