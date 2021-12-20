Путин наградил президента НИИ Склифосовского

Президент НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Могели Хубутия награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Медик получил награду за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указл подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед отечеством II степени Хубутия Могели Шалвовича — президента государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы», — сообщается в документе.

Могели Хубутия — хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. академик РАН. С 1975 года работал в НИИ трансплантологии и искусственных органов. В 2006 году был назначен директором НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. В июне 2017 года покинул пост директора НИИ и был назначен его президентом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружды посла Армении в России Вардана Тоганяна.