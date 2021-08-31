Путин наградил посмертно лётчиков разбившегося Ил-112В

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно лётчиков военно-транспортного самолёта Ил-112В, который разбился в Подмосковье 17 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

Наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича — летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», город Москва (посмертно), — говорится в указе.

Кроме того, посмертно орденами Мужества награждены и два других члена экипажа — Николай Куимов (начальник управления лётной службы — лётчик-испытатель 1-го класса) и Николай Хлудеев (бортинженер-испытатель 1-го класса).

Отмечается, что награда присуждена экипажу «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».

Ранее стало известно, что опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы близ авиабазы Кубинка. По предварительным данным, к крушению привели помпаж и разрушение двигателя. Его элементы попали в топливную систему, что привело к возгоранию.