Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, который временно исполняет обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла.
Согласно соответствующему указу, размещённому на официальном портале правовой информации, награда присуждена за трудовые успехи, активную общественную деятельностью и многолетнюю добросовестную работу.
Также орденом Александра Невского награждён замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Таким образом был отмечен его вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
За аналогичные заслуги орден Дружбы получил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов. Помимо этого, российский лидер удостоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени депутата Владислава Резника за его законотворческую деятельность и многолетний труд.
Ранее News.ru писал, что Путин наградил орденом Дружбы председателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмада Абдулаева. Такая же награда присвоена председателю республиканского Совета иудейских общин Валерию Дибияеву.
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