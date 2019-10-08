https://static.news.ru/photo/a8726422-e9bb-11e9-9353-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, который временно исполняет обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла.

Согласно соответствующему указу, размещённому на официальном портале правовой информации, награда присуждена за трудовые успехи, активную общественную деятельностью и многолетнюю добросовестную работу.

Также орденом Александра Невского награждён замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Таким образом был отмечен его вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

За аналогичные заслуги орден Дружбы получил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов. Помимо этого, российский лидер удостоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени депутата Владислава Резника за его законотворческую деятельность и многолетний труд.

Ранее News.ru писал, что Путин наградил орденом Дружбы председателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмада Абдулаева. Такая же награда присвоена председателю республиканского Совета иудейских общин Валерию Дибияеву.