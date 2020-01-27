https://static.news.ru/photo/3293001a-40ee-11ea-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль знает о прошении о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина от гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы уже в ближайшее время глава государства мог принять решение по данному вопросу, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Наама Иссахар обратилась с ходатайством к Владимиру Путину. Она попросила его о помиловании. Израиль давно добивается её освобождения. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху неоднократно проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этот счёт.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима.