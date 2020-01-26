Наама Иссахар обратилась с ходатайством к президенту России Владимиру Путину. Она попросила его о помиловании.
Решение о написании ходатайства Иссахар приняла после общения с адвокатами Вадимом Клювгантом и Алексеем Добрыниным.
В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится, — цитирует «Коммерсант» представителей защиты.
Гражданку Израиля осудили на 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды и хранения наркотиков.
Израиль давно добивается освобождения Наамы Иссахар. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху неоднократно проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этот счёт. Об этом информировал NEWS.ru.