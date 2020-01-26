https://static.news.ru/photo/0a093b2c-4040-11ea-a136-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Наама Иссахар обратилась с ходатайством к президенту России Владимиру Путину. Она попросила его о помиловании.

Решение о написании ходатайства Иссахар приняла после общения с адвокатами Вадимом Клювгантом и Алексеем Добрыниным.

В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится, — цитирует «Коммерсант» представителей защиты.

Гражданку Израиля осудили на 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды и хранения наркотиков.

Израиль давно добивается освобождения Наамы Иссахар. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху неоднократно проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этот счёт. Об этом информировал NEWS.ru.