https://static.news.ru/photo/4401e68a-3857-11ea-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com//Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и возможности освобождения осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

В сообщении, детали которого приводит израильское издание The Jerusalem Post, отмечается, что по итогам разговора оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос и что ситуация движется к урегулированию.

Ранее NEWS.ru писал, что 25-летняя жительница Израиля Наама Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Политики не смогли договориться об обмене девушки на россиянина Алексея Буркова, так как израильский суд уже одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.