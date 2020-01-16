Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и возможности освобождения осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
В сообщении, детали которого
Ранее NEWS.ru писал, что 25-летняя жительница Израиля Наама Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Политики не смогли договориться об обмене девушки на россиянина Алексея Буркова, так как израильский суд уже одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.
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