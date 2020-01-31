Президент Владимир Путин с иронией ответил министру финансов Антону Силуанову, который призвал «беречь каждый рубль». Воззвание было обращено к муниципалитетам на заседании совета по развитию местного самоуправления.
Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль, — цитирует министра РИА Новости.
В ответ на это Путин парировал ему:
Кто бы сомневался!
Замечание главы государства вызвало в зале смех.
Президент на заседании вёл речь об увеличении доли расходов до 5% на решение проблем, которые обсуждались с жителями городов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил распространить на муниципалитеты практику, уже применяемую в регионах, — систему реструктуризации бюджетных кредитов. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по развитию местного самоуправления.