https://static.news.ru/photo/c4f3a78c-43b1-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин с иронией ответил министру финансов Антону Силуанову, который призвал «беречь каждый рубль». Воззвание было обращено к муниципалитетам на заседании совета по развитию местного самоуправления.

Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль, — цитирует министра РИА Новости.

В ответ на это Путин парировал ему:

Кто бы сомневался!

Замечание главы государства вызвало в зале смех.

Президент на заседании вёл речь об увеличении доли расходов до 5% на решение проблем, которые обсуждались с жителями городов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил распространить на муниципалитеты практику, уже применяемую в регионах, — систему реструктуризации бюджетных кредитов. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по развитию местного самоуправления.