https://static.news.ru/photo/b3642d98-4e6a-11ea-9eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент Владимир Путин считает возможным зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал более тонко подходить к понятию семьи.

Таким образом он вступил в полемику с депутатом Ольгой Баталиной. Она на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны выступила с инициативой считать семьёй союз мужчины и женщины.

Позволю с вами немножко подискутировать, пополемизировать. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьёй немножко по-другому, — сказал Путин.

Он также заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».

При этом, как писал NEWS.ru, он заявил, что поправки в Конституцию должны приниматься только при прямом участии граждан и на основе их волеизъявления.