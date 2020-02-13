Президент Владимир Путин считает возможным зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал более тонко подходить к понятию семьи.
Таким образом он вступил в полемику с депутатом Ольгой Баталиной. Она на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны выступила с инициативой считать семьёй союз мужчины и женщины.
Позволю с вами немножко подискутировать, пополемизировать. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьёй немножко по-другому, — сказал Путин.
Он также заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».
При этом, как писал NEWS.ru, он заявил, что поправки в Конституцию должны приниматься только при прямом участии граждан и на основе их волеизъявления.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен