Путин дал обещание вновь приехать в Тулун, пострадавший от наводнения

https://static.news.ru/photo/e885f9a4-d275-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вновь посетит город Тулун, пострадавший от наводнения в Иркутской области в 2019 году. Такое заявление было озвучено главой государства в ходе видеоконференции с участием врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Так, Кобзев попросил российского лидера приехать в Тулун, чтобы посмотреть на результаты восстановительных работ.

Приеду, — сообщил Путин, слова которого приводит ТАСС.

По словам Кобзева, обследования домов при ликвидации последствий паводков производились некачественно и формально. Так, после зимы свыше тысячи домовладений стали непригодны для проживания. В связи с этим на выделение сертификатов на новое жильё необходимо направить 1 млрд рублей. По мнению главы государства, для получения финансирования данные оценки следует подтвердить официально.

Я ничего против не имею, наоборот, я за. Просто нужно это сделать, — заключил Путин.

Летом прошлого года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тысяч домов, 1,3 тысячи зданий смыло потоком воды, около семи тысяч строений признали подлежащими сносу. Среди населённых пунктов сильнее всего пострадал город Тулун. Глава государства в июне-сентябре прошлого года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводками, в том числе дважды приезжал в Тулун.

Ранее NEWS.ru писал, что загрязнённую промышленную площадку в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области необходимо изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии. Об этом 30 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом экологической ситуации в этом населённом пункте.