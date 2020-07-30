Путин поручил изолировать загрязнённую промплощадку в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/f8417666-d261-11ea-8784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Загрязнённую промышленную площадку в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области необходимо изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии. Об этом 30 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом экологической ситуации в этом населённом пункте.

Необходимо срочно изолировать промплощадку и обеспечить её охрану силами Росгвардии. Закрыть доступ людей на опасные объекты, чтобы они не подвергали угрозе свои здоровье и жизнь, — цитирует РИА Новости главу государства.

Путин добавил, что обстановка в Усолье-Сибирском требует неотложных комплексных мер. Президент поручил исправить ситуацию в ближайшее время.

Ранее на том же совещании глава государства заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское на протяжении долгих лет не решались и замалчивались. По его словам, груз экологических проблем накапливался в городе с 1930-х годов.

В 2019 году общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» составила экологический рейтинг регионов. На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов вошли в приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, писал NEWS.ru.