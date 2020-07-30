Путин раскритиковал замалчивание экологических проблем в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/39c5a28c-d25e-11ea-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Экологические проблемы города Усолье-Сибирское в Иркутской области на протяжении долгих лет не решались и замалчивались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом экологической ситуации в этом населённом пункте.

Глава государства отметил, что груз экологических проблем накапливался в городе с 1930-х годов.

На этой территории работало крупное химическое предприятие. Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Никто этим толком и не занимался никогда. Эту проблему <...> фактически замалчивали, — цитирует ТАСС Путина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Усолье-Сибирском был остановлен выброс из законсервированных очистных сооружений. С территории канализационно-очистных сооружений в реку Ангару произошёл выброс иловых остатков, нефтепродуктов в нём не было обнаружено. Угрозы здоровью населения города не было, поскольку водозабор установлен выше по течению.

В 2019 году общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» составила экологический рейтинг регионов. Самая неблагополучная экологическая ситуация была зафиксирована в Иркутской, Свердловской и Челябинской областях. На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов вошли в Приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.