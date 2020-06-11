Остановлен выброс из очистных сооружений в Ангару

https://static.news.ru/photo/e210d950-abd7-11ea-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области остановлен выброс из законсервированных очистных сооружений. Об этом заявил мэр города Максим Торопкин.

По предварительным данным, с территории канализационно-очистных сооружений в реку Ангару произошёл выброс иловых остатков, нефтепродуктов в нём не обнаружено. Отмечается, что угрозы здоровью населения города нет, поскольку водозабор установлен выше по течению.

Отсыпали, перекрыли канал. Пробы сняли. Выясняется, откуда взялась там вода, и почему прорвало эту дамбу. Устанавливается, чья земля, — цитирует Торопкина «Интерфакс».

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ.Прокуратура Усолья-Сибирского начала проверку по факту.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы высоко оценил полную реконструкцию Люберецких очистных сооружений. По его словам, работы могут завершиться на год раньше. Это предприятие снабдили водосберегающими технологиями, которые позволили сократить объём сточных вод на 35%, до 1,3–1,5 миллиона кубометров в сутки. В результате снизились выбросы неприятных запахов на 90%.