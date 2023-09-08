Путешественник рассказал новые подробности нападения акул на катамаран Путешественник: напавшие на катамаран в Тихом океане акулы приняли судно за кита

Фото: Russian Ocean Way

Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way

Напавшие на катамаран в Тихом океане акулы могли принять судно за одного из китов, на которых они охотятся, рассказал член кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества, путешественник из Новосибирска Станислав Березкин. В интервью «КП — Новосибирск» он уточнил, что нападение произошло ночью, когда он спал. В это время на вахте оставался Евгений Ковалевский из Томска — он не понял, что происходит, и разбудил остальных.

Первый раз на вахте был Евгений Ковалевский. Он меня разбудил и сказал, что катамаран не слушается руля. Я проснулся и стал искать причину. Увидел, что у нас спущена корма. Она болталась, как тряпка. До утра мы с ней дожили. Утром бросили плавучий якорь, я опустился в воду латать дырку, — уточнил путешественник.

По его словам, на катамаран напали небольшие акулы длиной 50 см, которые живут возле коралловых рифов. Березкин отметил, что полтора часа он пытался поставить металлическую заплатку на палубу, но сделать это не удалось. Кроме того, одна из деталей судна лопнула, ее пришлось откручивать. На следующий день акулы атаковали вторую корму.

Я уже прокрутил в голове, что меня едят рыбы в воде, мысленно со всеми попрощался. Успокоился и начал действовать, — поделился путешественник.

Чтобы спастись, участники экспедиции стали сбрасывать груз с катамарана. Березкин отметил, что для этого пришлось скинуть 100-150 кг вещей. При этом компьютеры, жесткие диски, фото- и видеооборудование, личные вещи путешественники смогли сохранить. Француз Винсент Боже, еще один участник экспедиции, в это время по просьбе остальных снимал все происходящее на камеру. После того, как сухогруз, который ехал в Шанхай, спас путешественников, их доставили в Австралию.

В Австралии больше русское сообщество. Нас разместила у себя дома русская пара, мы недалеко от города Брисбена. Все у нас сейчас хорошо, — заключил Березкин.

Акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества (ТОО РГО), ночью 5 сентября в Коралловом море в Тихом океане. Никто из них не пострадал.