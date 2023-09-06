«Счет шел на часы»: как акулы потопили катамаран русских путешественников В РГО заявили, что акулы напали на катамаран с членами экспедиции, потому что приняли его за животное. Ранее надувные суда не ходили в этой акватории

Фото: Russian Ocean Way

Ночью 5 сентября в Коралловом море в Тихом океане акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества (ТОО РГО). Никто из них не пострадал. NEWS.ru выяснил подробности происшествия и узнал, как путешественники будут завершать свое плавание.

Как членам экспедиции удалось спастись

Во время атаки акул на борту катамарана находились три человека: руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан тримарана Станислав Березкин и француз Винсент Томас Этьен.

«Вчера ночью в 19:00 (по Москве) было несколько атак акул на катамаран, в результате чего баллоны начали сдуваться, судно начало тонуть. Экипажем был подан сигнал SOS, на помощь пришел корабль, который доставит участников экспедиции в австралийский Брисбен», — рассказала исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная.

Пресс-секретарь ТОО РГО Анна Косихина в разговоре с NEWS.ru уточнила, что на путешественников напали акулы куки-каттеры — небольшие хищники, которые, как правило, охотятся по ночам.

«Они просто подумали, что надувные баллоны катамарана — это млекопитающее, их жертва, поэтому и напали. Акулы эти небольшие, как тигровые или белые. Они маленькие, но у них сильные челюсти. Их было несколько, и нападали они в несколько заходов. Акулы не сразу прокусили катамаран, но позже им это удалось», — рассказала Анна Косихина.

По ее словам, в этой акватории раньше не ходили надувные суда, поэтому таких случаев не бывало. Хотя похожий произошел у берегов Таити. Тогда, по словам Анны Косихиной, повреждения судна были незначительные и их удалось ликвидировать подручными средствами. А в этот раз путешественники были далеко от берега в Тихом океане и повреждения были серьезные.

Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский (слева) Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский (слева) Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский Фото: Russian Ocean Way Евгений Ковалевский Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане Фото: Russian Ocean Way Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане

Косихина рассказала, что во время первой атаки акулы прокусили левый баллон катамарана. Чтобы выровнять судно, путешественники перенесли все свои вещи на противоположную сторону, попытались залатать дыры, а Евгений Ковалевский сразу же сообщил о происшествии в береговой штаб.

«Так что уже все были на подхвате, если что», — отметила Анна Косихина.

Она добавила, что в таком состоянии — с одним поврежденным баллоном — судно могло бы дойти до берегов Австралии: путешественникам оставалось около шести дней пути. По этой причине сразу подавать сигнал бедствия команда не стала. Однако после второй атаки стало понятно, что судно идет ко дну.

«Путешественники понимали, что у них счет идет на часы — до утра катамаран ушел бы под воду. У них было несколько часов, чтобы их спасли. Если бы к ним не приехало судно в течение трех-четырех часов, они бы не спаслись. Поэтому они дали сигнал SOS сразу же, как только поняли, что ничего больше сделать невозможно», — рассказала Анна.

Членов экспедиции спустя 45 минут подобрал сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая. А катамаран пришлось оставить в океане, потому что на спасшем людей судне не было спасательного оборудования, которое позволило бы взять катамаран на буксир или поднять его на борт, сообщила Анна Косихина.

Почему плыли на надувном катамаране

По словам Анны Косихиной, члены экспедиции хотели совершить первое в истории непрерывное кругосветное путешествие на парусном надувном судне. Для экспедиции изначально был сконструирован специальный тримаран — судно, состоящее из трех параллельно расположенных корпусов, связанных между собой общей палубой. Но он потерпел крушение в Тихом океане в марте 2023 года.

«По пути на остров Пасхи сломалось рулевое устройство. Тримаран потерял управление, пришлось давать сигнал SOS», — объяснила Анна Косихина.

Тогда на остров Пасхи прилетела Юлия Калюжная, чтобы помочь членам экспедиции найти новое судно. Выяснилось, что на острове хранится катамаран, который в 2015 году после кругосветного путешествия там оставил предприниматель Дмитрий Трубицин, чтобы когда-нибудь снова отправиться на нем в плавание. Но из-за сильной занятости он так и не вернулся на остров, сообщила Анна.

Фото: Russian Ocean Way

«Этот катамаран лежал в гараже у местного жителя. Юлия случайно об этом узнала, созвонилась с Дмитрием, он дал добро, и они начали готовить катамаран к выходу в открытое море. Полгода прошло, путешественники на нем практически переплыли Тихий океан», — сказала Анна.

Теперь после происшествия Юлия Калюжная прилетит в Австралию, чтобы помочь членам экспедиции найти новое судно.

Кто оплатит новое судно для членов экспедиции

Анна Косихина рассказала, что в смету экспедиции не были заложены экстренные ситуации. По ее словам, кругосветное путешествие изначально финансируется Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив.

«Фонды финансируют только само путешествие, то, на что закладывали деньги. А это экстренная ситуация, она не была предусмотрена», — рассказала Анна.

Она уточнила, что во время первого происшествия в марте 2023 года помогли благотворительные сборы — тогда люди присылали деньги. К тому же в прошлый раз найти и подготовить новое судно обошлось недорого, ведь катамаран по сути им предоставили бесплатно. На собранные деньги удалось закупить все необходимые вещи для плавания. Сколько средств понадобится в этот раз, пока неизвестно, говорит Анна Косихина.

Какие цели и сроки экспедиции

Экспедиция Томского отделения Русского георграфического общества, посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна, началась 1 июля 2021 года. Путешественники вышли из Санкт-Петербурга с целью пройти по маршруту первых русских мореплавателей.

«Еще одна цель экспедиции — это народная дипломатия. Путешественники в каждой стране собирают местных жителей на встречи, рассказывают о России, Сибири, показывают им кадры. Многие на самом деле до сих пор думают, что Сибирь — это непроходимая тайга, мы дружим с медведями, они у нас ночуют, а мы у них. И еще очень сильно удивляются, когда видят снег», — объяснила Анна Косихиина.

Фото: Russian Ocean Way

Завершиться экспедиция должна летом 2024 года. Точный срок в ТОО ГРО не назвали: все будет зависеть от того, насколько быстро найдется новое судно в Австралии.

«Я думаю, если в течение месяца решится ситуация с судном, то путешественники успеют вернуться в Петербург летом 2024 года. В принципе они на Австралию закладывали около месяца, должны были вдоль берегов пройти. Конечный срок будет зависеть от того, когда они выйдут из Австралии», — говорит Юлия.

Состав членов экспедиции, которые поплывут из Австралии, тоже пока точно не известен. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин однозначно продолжат плавание, а Винсент Томас Этьен останется в Австралии — это была конечная точка его путешествия. Однако россияне могут взять на борт временных членов экипажа.

«Все зависит от типа судна, но даже на катамаран они брали попутчиков. Заезжали на какой-то остров, кто-то изъявлял желание с ними дальше идти, и его брали с собой. Но, конечно, был отбор: пойти в кругосветку мог только тот человек, который не первый раз в океан выходил», — рассказала Анна Косихина.

Однако, по ее словам, Евгений и Станислав могут выдвинуться дальше и вдвоем: они уже проплывали в таком составе большие промежутки.

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