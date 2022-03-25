Пусть идёт мести улицы: Союз пенсионеров России об «обедневшем» Петре Авене

Член Союза пенсионеров России, экс-заместитель председателя президиума организации Людмила Пискунова в комментарии для NEWS.ru оценила высказывания российского миллиардера Петра Авена, который начал жаловаться на тяжёлую жизнь под санкциями из-за невозможности нанять уборщицу и личного водителя. По её словам, предприниматель может вспомнить, как был никем, и пойти мести улицы, потому что дворники везде нужны.

Я дам ему совет: пусть идет убирает улицу. Дворники везде нужны. Пусть заработает себе на обучение вождению машины, чтобы получить права. И идет работать в такси, водители всегда нужны. Пусть идёт работает, как работают обыкновенные люди. Он лет 30 назад был никем, пусть вспомнит, как был никем, — как жил, работал, учился. Как жил на 100--200 рублей в день. Я не думаю, что у него все отобрали, они врут, — считает Пискунова.

Она подчеркнула, что Авен врёт, так как у него была возможность заблаговременно вывести все свои средства на другие счета, которые не смогут арестовать.

Если он остался без ничего — пусть действует как все мы. Возможности у него есть, общественные работы есть в каждом государстве. Я думаю, что он врет, есть у него деньги, средства они заблаговременно переводят все в иностранные банки. В Англию едут они не случайно, она очень любит наших богатеньких, так что скатертью дорожка, пусть не возвращается назад, — подытожила спикер.

Ранее бывший глава Альфа-Банка, проживающий в Лондоне, пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни. В интервью Financial Times он заявил, что не в состоянии даже нанять уборщицу и водителя. Он не знает, как выжить.

Миллиардер планирует оcпорить рестрикции, но в нынешней ситуации ему будет сложно найти адвоката, чтобы потребовать рaзморозки достаточного количества cредств. При этом Авен не планирует покидать Великобританию, опаcаясь, что в случае отъезда он сможет уже не вернуться в страну.