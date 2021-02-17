Пушков вступился за Соловьёва после блокировки его аккаунта в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/863e1efe-7133-11eb-8d71-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал блокировку аккаунта телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse. Он напомнил, что в прошлом году три выпуска его программы были заблокированы в YouTube.

Доступ по-прежнему ограничен. Таких случаев — не счесть. Недавно был временно заблокирован Михаил Шахназаров. В итоге Google и другие интернет-гиганты доиграются. Раздражение против них нарастает, законы устрожаются, причём не только в России, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Последним под блокировку попал выпуск программы «Постскриптум» от 26 декабря. При этом представители видеохостинга не объяснили причину ограничения доступа. Кроме того, было проигнорировано требование Роскомнадзора о снятии ограничений.

Как сообщал NEWS.ru, российскому телеведущему Владимиру Соловьёву снова не дали провести эфир в новой социальной сети Clubhouse: его заблокировали ещё до начала выступления. Это уже второй бан со стороны социальной сети. Сам Соловьёв уверяет, что не нарушал политики платформы, а ответа от службы поддержки по поводу причин блокировки так и не получил.