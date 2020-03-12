Новым руководителем департамента экономической политики и развития Москвы стал Кирилл Пуртов. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, — говорится в документе.
Как
Ранее News.ru сообщал, что в начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы. Причиной стал переход чиновника на другое место работы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен