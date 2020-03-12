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Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он также лично возглавил оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме.

По поручению губернатора созданы рабочие группы, которые контролируют работу всех видов транспорта, пребывающего в область, местных медучреждений, а также разрабатывают меры по недопущению урона экономике региона. В ближайшее время штаб...