https://static.news.ru/photo/8fcf0eca-2f9d-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве открылись пункты приёма новогодних ёлок. Деревья будут переработаны в щепу, которую в дальнейшем используют в сельском хозяйстве, для обустройства вольеров с животными, а также для создания экологических троп и благоустройства улиц.

В общей сложности в столице работают 379 пунктов приёма. Туда можно приносить не только ёлки, но и сосны с пихтами. Обязательное условие — деревья должны быть без игрушек и мишуры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Акция продлится до конца февраля.

Подобные точки приёма в столице организуют уже несколько лет. В 2016 году их работа начиналась всего с одного пункта. Уже год спустя было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018-м — порядка семи тысяч елок, а в 2019-м — более 27 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные предрекли исчезновение около четверти всех хвойных деревьев на планете. Причиной этого может стать глобальное изменение климата.