В Москве открылись пункты приёма новогодних ёлок. Деревья будут переработаны в щепу, которую в дальнейшем используют в сельском хозяйстве, для обустройства вольеров с животными, а также для создания экологических троп и благоустройства улиц.
В общей сложности в столице работают 379 пунктов приёма. Туда можно приносить не только ёлки, но и сосны с пихтами. Обязательное условие — деревья должны быть без игрушек и мишуры,
Акция продлится до конца февраля.
Подобные точки приёма в столице организуют уже несколько лет. В 2016 году их работа начиналась всего с одного пункта. Уже год спустя было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018-м — порядка семи тысяч елок, а в 2019-м — более 27 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные предрекли исчезновение около четверти всех хвойных деревьев на планете. Причиной этого может стать глобальное изменение климата.
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