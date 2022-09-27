«Пулю в сердце получил»: появились подробности трагедии в Ижевске Дедушка убитого школьника в Ижевске заявил, что учительница вышла в коридор и не закрыла класс

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Дедушка убитого девятиклассника ижевской школы № 88 рассказал, что его внук и одноклассники могли бы выжить, если бы забаррикадировались в классе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его словам, вместо этого учительница английского языка вышла на звуки выстрелов, чтобы узнать, что происходит, и не закрыла за собой дверь. В результате преступник расстрелял женщину и находившихся в классе детей.

Пулю получил в сердце прямо. Класс не закрыла учительница и сама погибла — пошла смотреть. Ну, слышно же выстрелы-то... Все вот учителя забаррикадировались. Ну, команду дай — и ребята бы все завалили, все закрыли. Они могли бы спасены быть, — сказал мужчина.

Родители погибшего девятиклассника были убиты в 2014 году, под опеку его взял дедушка.

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. В учебное заведение ворвался мужчина в черном костюме и открыл огонь по детям. Его впоследствии идентифицировали как 34-летнего Артема Казанцева, некогда ученика этой школы. Преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».

В результате нападения погибло 17 человек, 11 из которых — дети.