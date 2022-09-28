Пульмонолог рассказал, как спасти подавившегося человека Пульмонолог Абакумов: подавившемуся человеку необходимо помочь принять вертикальное положение и откашляться

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Если человек подавился частично (поперхнулся), необходимо помочь ему принять вертикальное положение и откашляться, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, в этом случае не нужно стучать по спине и давить на живот или грудную клетку.

Если человек подавился частично (поперхнулся), он краснеет и кашляет, то стучать по спине, давить на живот или грудную клетку и уж тем более трясти его за ноги не нужно! Если кашляет, значит, дышит и сам откашляется! Просто помогите принять ему вертикальное положение и побуждайте к откашливанию, — объяснил Абакумов.⠀

Специалист добавил, что если человек подавился полностью и не может дышать, кашлять и издавать звуков, то необходимо создать давление на легкие, в которых всегда есть воздух, и этот воздух вытолкнет инородное тело в дыхательных путях наружу.

Если это ребенок, то самый безопасный и эффективный способ для детей — это постукивания по спине, подстраховывая ребенка спереди. Если взрослый не может говорить, дышать, лицо синеет, то сильно стучим ему по спине между лопатками до 5 раз ладонью, — рассказал врач.

Если эти приемы не помогают, то, по словам Абакумова, можно попробовать прием Геймлиха. Необходимо до пяти раз сильно надавить кулаком на живот (над пупком) пострадавшего.

Ранее Абакумов заявил, что лучшей профилактикой ОРВИ или COVID-19 является сквозное проветривание, поэтому лучше открыть не только окно, но и дверь с противоположной стороны. Тогда воздух в помещении (квартире или офисе) обновится.