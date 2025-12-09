ТИЭФ'25
Птитим вместо пасты: готовлю сытный средиземноморский салат с креветками и фетой — рецепт для гурманов

Секрет этого салата — в идеальном сочетании текстур. Нежная крупа птитим, сочные креветки, хрустящий огурец и рассольная фета создают невероятный гастрономический опыт, который завершает яркая лимонная заправка.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния альденте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г феты. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

