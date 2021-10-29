Психотерапевт: россияне из-за пандемии боятся заводить детей

Кандидат психологических наук, клинический психолог, психотерапевт, директор собственной клиники в Москве Александрина Григорьева заявила, что у некоторых людей на фоне пандемии COVID-19 возникли фобии, в том числе страх заводить детей. Эксперт отметила, что относится с пониманием к таким родителям на фоне статистики заболеваемости в мире. Об этом сообщает «РБК».

Жизнь в условиях эпидемии стала в буквальном смысле слова невыносимой для многих будущих родителей, — поделилась эксперт.

Она добавила, что страх стал решающим фактором, когда в начале пандемии родители старались вывести своих детей из города любыми способами. Это происходило несмотря на то, что на тот момент врачи заявляли о минимальном риске для детей.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нерабочие дни — это эффективная мера для остановки волны коронавируса, но полный локдаун вредит всем, поэтому есть куда более удобный способ навсегда отказаться от самоизоляции. Эксперт добавил, что альтернатив вакцинации всё равно не существует.

По его словам, в 10 раз падает уровень смертности при прохождении порога в 80% вакцинированных. Он привёл в пример смертность в России и в некоторых западных странах, где привито 80% населения.