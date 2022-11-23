Психотерапевт раскрыла первые признаки измены Психотерапевт Палехова: об изменах могут говорить неожиданные подарки и появление новых хобби

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Неожиданные подарки, отсутствие сексуальных отношений и появление новых хобби могут говорить о неверности супруга, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт Оксана Палехова. В первую очередь следует обратить внимание, по ее словам, на совместный досуг. Если партнер стал посещать мероприятия в одиночестве или нашел себе интересные занятия, например, бассейн, спорт или выезды в баню, то все это может быть тревожными звоночками.

Кроме того, вторую половинку должны насторожить изменения в интимной жизни, у партнера может пропасть интерес к тактильности и сексу.

Исчезают в таких ситуациях и внимание, и сюрпризы. Хотя иногда бывает и наоборот. Некоторые люди, напротив, стараются задаривать партнеров подарками из-за чувства вины или чтобы отмахнуться, а иногда и вовсе повышают материальное обеспечение семьи, — пояснила Палехова.

Психотерапевт подчеркнула, что изменяющие партнеры часто погружаются в работу, избегают домашних дел, забывают свои обещания, а также запрещают приезжать к ним на работу или долго не берут трубку.

Ранее психолог Александр Шахов рассказал, что совместимость между партнерами в отношениях можно определить, сравнив глобальные взгляды и жизненные приоритеты. По его словам, важным индикатором совместимости является схожесть сексуальных предпочтений и способность партнеров рассмешить друг друга, так как это позволяет понять, подходят ли друг другу партнеры интеллектуально. Также о высокой совместимости свидетельствуют одинаковые эмоциональные реакции на одни и те же события, уточнил эксперт.