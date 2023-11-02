Психотерапевт раскрыл неожиданную причину осенней хандры Психотерапевт Федорович: осенняя хандра связана с хронической усталостью

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Многие связывают возникновение осенней хандры со сменой времен года, но на самом деле основной причиной депрессивных настроений является хроническая усталость, заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что усталость накапливается гораздо быстрее, чем человек успевает отдохнуть. Он напомнил, что большинство россиян даже выходные дни посвящает бытовым делам.

Самый главный критерий — это хроническая усталость. Мы накапливаем усталость значительно интенсивнее, чем успеваем ее реализовать даже в двух-трех недельном отдыхе. Даже наши два дня выходных мы используем для хозяйственных нужд, берем работу на дом, — пояснил Федорович.

Он порекомендовал вовремя переключаться с работы на отдых, наладить режим питания и сна. Кроме того, на внутреннее состояние влияют мысли человека. Важно учиться искаться во всем не только негатив. По словам психолога, когда человек воспринимает мир с позиции «все плохо и дальше будет хуже», он легко поддается осенней хандре.

Врач-психиатр Елизавета Жесткова ранее рассказала, что у многих людей, страдающих хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. Она посоветовала обращаться за помощью к специалистам.