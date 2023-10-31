Россиянам рассказали про связь между депрессией и изменением климата Психиатр Жесткова назвала изменение климата причиной обострения депрессии

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У многих людей, страдающих хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы, рассказала NEWS.ru врач-психиатр Елизавета Жесткова. По ее словам, при симптомах депрессии необходимо обратиться к специалисту. При этом не надо путать болезнь с осенней хандрой, которая возникает из-за нехватки солнечного света, пояснила Жесткова.

У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как еще нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности. При симптомах депрессии нужно просто пойти к специалисту. Если мы говорим об осенней хандре, когда ухудшается настроение, то с этим можно справиться и самому. Просто нужно чаще расслабляться, заниматься хобби, то есть отвлекать себя от грустных мыслей, — рассказала Жесткова.

Врач отметила, что осенью человеку часто не хватает витаминов А и D в организме. Она посоветовала сдать анализы крови и в случае необходимости принять витаминный комплект.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что осенью люди быстрее устают, им сложнее концентрироваться, снижается умственная активность и ухудшается память. Она пояснила, что это происходит из-за дефицита витамина D, который нельзя получить в пасмурную погоду естественным путем. По ее словам, организму нужно время, чтобы начать его вырабатывать.