Психолог рассказала о странной субкультуре, захватывающей мир Психолог Панфилова: считающие себя животными люди имеют проблемы с психикой

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Люди, которые идентифицируют себя с животными, имеют психологические проблемы, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Панфилова. По ее словам, подобная субкультура становится популярной в некоторых странах, потому что люди начинают считать это нормой.

Когда я слышу новости о людях, которые идентифицируют себя не людьми, а животными, меня это не просто удивляет, а напрягает как специалиста. Ничего здорового в этом нет, еще один вопрос, зачем это поощряется в некоторых странах. Через подобное поведение у людей идет отвлечение от каких-то насущных проблем, иногда это проявляется в виде такого регресса, возвращения в детство. Также у некоторых людей присутствует ярое желание отличиться от других, быть непохожим на окружающих, это также может стать следствием подобного поведения. Безусловно, все это говорит о наличии психологических проблем, – рассказала Панфилова.

Психолог рассказала, что в мире существует концепция «Окно Овертона» при котором, когда человек часто что-то видит или слышит, он начинает постепенно считать это нормой и стремится повторить. Эксперт выразила серьезные опасения, что фурри-субкультура станет модной в обществе.

Ранее около тысячи человек, назвавших себя собаками, встретились в костюмах на Потсдамском вокзале в Берлине. Они идентифицируют себя не как люди, а как собаки, и поэтому во время акции лаяли и выли, так как не общаются посредством языка.

До этого в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить.