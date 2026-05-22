Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 мая 2026 года

С начала года прошло 142 дня. Во всем мире проводят экологические акции. Приверженцы готической субкультуры устраивают концерты и сходки. А в России заканчивают посадку картофеля и умываются росой. Все это — традиции 22 мая. Какой праздник справляют в этот день и чем еще примечательна эта дата? Отвечаем на эти и многие другие вопросы.

Праздники 22 мая 2026 года

Начнем разговор с международных праздников 22 мая 2026 года. Наиболее значимый из них — День биологического разнообразия. Экопраздник учрежден в 1995 году по инициативе ООН. Он приурочен к годовщине принятия Конвенции о биоразнообразии, определяющей порядок сохранения «жизни во всех ее проявлениях». Празднование необходимо для повышения общественной осведомленности о проблемах защиты биоразнообразия. Оно неизменно сопровождается выступлением генсека ООН, а также лекциями, конференциями и развлекательными ивентами по всему миру.

Еще один международный праздник 22 мая известен как Всемирный день готов. Это торжество для всех причастных к готической субкультуре. Праздник зародился с легкой руки диджея Cruel Britannia. 22 мая 2009 года тот выступил на BBC Radio с сетом готической музыки. Выступление прошло на ура и породило множество подражаний. Постепенно популярность «готических эфиров» вышла за пределы Великобритании. А в годовщину выступления Cruel Britannia стали отмечать Всемирный день готов. Это день концертов, рейвов, показов мод, инсталляций и просто приятных встреч внутри готического комьюнити.

Добавим пару слов о национальных праздниках 22 мая 2026 года. В 142-й день года отмечают:

День бассейновой индустрии в РФ;

День национального единства в Йемене;

Висакха Буча в Таиланде.

День памяти святителя Николая Чудотворца — церковный праздник 22 мая

Для христиан 22 мая — праздник поминовения святителя Николая, также известного как Николай Чудотворец. Годы жизни святого пришлись на III век нашей эры. Он родился в римской провинции Ликия (на территории современной Турции). С ранних лет Николай был религиозным, изучал Священное Писание и решил посвятить себя служению Богу. В молодости он стал священником, а позже — архиепископом Мир Ликийских. Святитель Николай вдохновлял паству, будучи примером кротости и верности убеждениям.

Икона святителя Николая Чудотворца (Новгород, 1587 год) на выставке «Святитель Николай Чудотворец»

При жизни святой защищал обездоленных, так что и сегодня его почитают как заступника страждущих. Святой считается покровителем детей, а вместе с ними — немощных, путешественников, мореплавателей и даже заключенных. По преданию, он являл чудеса. Например, сумел молитвами спасти моряков, попавших в шторм. Поэтому к Николаю обращаются с просьбами о помощи, особенно если надеяться остается только на чудо. Для христиан он является посредником между людьми и Богом.

Чествование святителя Николая приходится на 22 мая не просто так. Оно приурочено к годовщине перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар (ныне Бари, Италия). Останки святителя были перевезены в 1087 году. Тогда итальянские христиане спасли их от поругания мусульманами.

Впрочем, Николая Чудотворца поминают не только в мае, но и:

каждый четверг (в день приемников апостольской благодати);

11 августа;

19 декабря.

Никола Вешний — праздник 22 мая в России

В России праздник 22 мая стали называть Николой Вешним. Отмечающие непременно молятся Чудотворцу, просят его о помощи и вразумлении. При желании они посещают церковные службы, ставят свечи. Поощряются и подаяния.

Наравне с этим Никола Вешний считается сельскохозяйственным праздником. Основные огородные работы, например посадка картофеля, подходят к концу. Вместе с этим начинается ночной выпас лошадей. Поэтому праздник 22 мая в России особенно важен для конюхов, пастухов и скотоводов.

Приметы на 22 мая: что можно и нельзя делать

Как и любой народный праздник, Никола Вешний связан со множеством суеверий. К примеру, считается, что 22 мая непременно нужно:

распахнуть шторы — так в дом сможет войти положительная энергия;

умыться росой — это укрепляет здоровье;

сходить в баню — равнозначно духовному очищению;

устраивать гулянья, встречать гостей — притягивает благополучие.

Никола Вешний — идеальный день для свадьбы. По поверью, брак, заключенный на Николу, будет крепким и счастливым.

Если же говорить о запретах, то 22 мая 2026 года нельзя:

купаться в водоемах;

закрывать шторы;

предаваться унынию;

обижать животных, детей, пожилых людей, немощных;

ссориться;

подстригать волосы и ногти;

выносить мусор после захода солнца;

браться за тяжелую работу;

отказывать в помощи.

Все это считается плохой приметой и якобы может навлечь на человека несчастье.

Интересные факты о 22 мая

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 22 мая. Чем еще примечательна эта дата? Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к истории.

Для ценителей культуры это день рождения Третьяковской галереи. Точкой отсчета в истории галереи стало 22 мая 1856 года — день, когда Павел Третьяков купил работы художников Николая Шильдера и Василия Худякова. Картины стали первыми полотнами в будущей внушительной коллекции.

А еще 22 мая — это день рождения многих выдающихся личностей. В их числе:

Уильям Стерджен (1783–1850) — отец электродвигателя и электромагнитов;

Рихард Вагнер (1813–1883) — композитор, внесший огромный вклад в развитие европейской музыки;

Артур Конан Дойль (1859–1930) — писатель, автор историй о Шерлоке Холмсе;

Николай Макаров (1914–1988) — конструктор оружия;

Виктор Понедельник (1937–2020) — футболист, забивший золотой гол во время Кубка Европы — 1960;

Наоми Кэмпбелл (р. 1970) — супермодель.

Именины 22 мая

Напоследок обращаемся к святцам. 22 мая 2026 года справляют именины:

Николай;

Иосиф;

Гавриил;

Василий;

Семен;

Акулина.

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 22 мая 2026 года. Это подходящий день для веселья и дружеских встреч, помощи нуждающимся и экопросвещения.

