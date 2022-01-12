Психолог рассказала о проблемах воспитания в семье Тепляковых

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений воспитывает дочь «как продолжение себя», а это, в свою очередь, скорее всего сформирует у ребёнка психотравму , рассказала психолог Алиса Метелина. По её мнению, задача родителей заключается в том, чтобы быть «зеркалом» для своего ребёнка, пишет Pravda.Ru.

Это всегда травма, потому что в подобных ситуациях это происходит не разово, а такая стратегия воспитания. Травмы связаны с тем, каким ты должен быть. Задача родителей — быть зеркалом для ребёнка, отражать ему его самого, — пояснила Метелина.

По мнению психолога, уже с двух лет у человека начинает формироваться основа, которая будет определять его дальнейшее взаимодействие с окружающими. Метелина подчеркнула, что ребёнок не должен жить для соответствия ожиданиям своих родителей. Родители должны любить своего ребёнка как с «белым бантом», так и с «драными коленками», резюмировала специалист.

В 17-18 лет дети не могут поступить на платное в МГУ, а тут девятилетняя девочка всё сдала. Это здорово, она молодец. Но кроме учёбы есть остальная жизнь. В данной ситуации отец Алисы осуществляет насилие над ребёнком, лишает её детства, — аргументировала Метелина.

Ранее представители Московского государственного университета заявили, что Теплякова не пришла на зачёты и экзамены в конце декабря и в последний раз была замечена на учёбе 8 сентября. На факультете пытались установить контакт с девочкой или её родителями и предложить индивидуальный план обучения, однако не смогли этого сделать.

На факультете также подчеркнули, что им ничего не известно о желании девочки продолжать обучение, однако в любом случае вуз готов разработать индивидуальный учебный план, как того хотели родители, если Теплякова сдаст сессию и закроет долги. Отец студентки объяснял, что его дочь могла отсутствовать на экзаменах, поскольку семье не известно расписание сессии и зачётов, а сама Алиса не пропустила ни единого экзамена по неуважительной причине.