Отец Алисы Тепляковой объяснил её «отсутствие» на экзамене в МГУ

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова могла «отсутствовать» на одном из экзаменов на факультете психологии 29 декабря, так как «никто не знает», когда у неё очередное испытание, рассказал NEWS.ru отец девочки Евгений Тепляков, комментируя соответствующую публикацию «Московского комсомольца». Мужчина добавил — не факт, что его дочь вообще должна была прийти на экзамен именно в этот день.

Во-первых, никто не знает, когда у Алисы экзамены. Эта информация есть только у учебной части и у родителей. Это персональные данные девятилетнего ребёнка. Неважно, настоящие они или фейковые, но они разглашаются «Московским комсомольцем» с указанием того, что им по секрету это поведала учебная часть. <...> А безопасность ребёнка? В принципе, это нарушение закона, которое факультет не волнует, потому что они сказали «вы нам ничего не сделаете», — это нам говорилось неоднократно. Мол, вы просто семья, а мы МГУ, — подчеркнул Тепляков.

По словам собеседника, Алиса не пропустила по неуважительной причине ни одного экзамена, а информация о том, что она не пришла в вуз для сдачи, является ложью. Он отметил, что подобное отношение к его семье должны пресечь «контролирующие органы».

МГУ является федеральным учреждением, даже если у него особый статус. У него есть устав, он должен подчинятся законодательству. МГУ обязан по закону функционировать в учебных рамках. <...> Нас всё время пытаются спросить, вот МГУ, мол, так постоянно делает, почему вам не забрать документы?, — заявил Тепляков.

Ранее мужчина рассказал, что планирует и дальше будет следить за успехами дочери в вузе. Он раскритиковал предложение члена СПЧ Александра Асмолова приостановить учёбу Алисы в МГУ и пообещал, что будет защищать права семьи и своего ребёнка всеми законными способами. Тепляков заявил, что предложение Асмолова по сути является запретом на самостоятельное обучение своих детей.

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский считает, что у 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, возможно, не хватит сил, её талант может быть загублен. Он пожалел девочку, у которой «отобрали детство».