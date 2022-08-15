Психолог рассказала, над какими людьми категорически нельзя шутить Психолог Март предупредила «шутников», что любой розыгрыш может закончиться инфарктом у «жертвы»

Фото: shutterstock

Розыгрыши, как правило, устраиваются, когда «жертва» этого не ожидает, если у человека есть проблемы с самооценкой, он невротичен, его психика недостаточно крепкая, такой «прикол» может нанести ему вред вплоть до инфаркта, поскольку подобные «мероприятия» нацелены на провоцирование сильной эмоциональной реакции, рассказала NEWS.ru психолог Анна Март.

Для этого используются разные провокации: нарушения личных границ, попытки напугать жертву, привести в замешательство, вызвать гнев и так далее. Мы не знаем, как сработают защитные механизмы психики того или иного человека. <...> Если у человека проблемы с сосудами, он склонен к гипертонии или его возраст превышает 40 лет, стресс может вызвать инфаркт. Сильные эмоциональные реакции, даже положительные, противопоказаны таким людям, — подчеркнула Март.

Эксперт добавила, что если тот, кого разыграли, испытал потрясение, чувство беспомощности, незащищенности, ущербности, впал в оцепенение, то для него шутка иногда заканчивается психологической травмой и влечет за собой попытки жертвы избегать тех или иных мест, ситуаций, отстранения от людей.

Ответная реакция может быть рефлекторной, опасной для окружающих. Например, объект «шутки» впадает в ярость и избивает шутника или совершает другие антисоциальные действия, — подытожила Март.

Ранее психолог Игорь Бохов рассказал, как справиться с боязнь открытого пространства (агорафобией). Он посоветовал людям, страдающим подобным расстройством, при панических атаках объяснять самим себе, что происходит, а также отвлекаться путем замедления дыхания и поочередного напряжения и расслабления мышц ступней, голеней, бедер.