Психолог рассказала, можно ли заставить мужчин работать и жениться Психолог Миллер: мужчина должен сам захотеть устроиться на работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина должен сам захотеть устроиться на работу и жениться, заставлять его что-либо делать в этом отношении нельзя, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru. По ее словам, ответственный мужчина сам принимает решение в таких делах.

Мужчину ни в каких случаях не нужно заставлять что-либо делать. Не заставляйте его искать работу, не заставляйте его на вас жениться или сделать вам предложение. Мужчина — это про ответственность. Если он не берет на себя такую ответственность, то зачем вам такой мужчина нужен вообще, — отметила эксперт.

По словам Миллер, если спутник витает в облаках и после потери работы очень долго ищет себя, то мотивировать его никак не нужно. В этом случае необходимо просто уйти, считает психолог.

Конечно, после потери работы у мужчины не стоит сразу от него уходить. Но также и не советую помогать ему прорабатывать бизнес-идеи, ведь если не получится, то виноваты будете вы. Можете поддерживать его и дать ему определенный недолгий срок на поиск работы, но не более, — сказала специалист.

До этого психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила: когда человек оказывается в ситуации развода, ему кажется, что весь мир рушится, а адаптироваться к новым реалиям не получается. По ее словам, в таком случае важно помочь себе, обретя уверенность и стабильность. Поддержка родных, друзей, любимое увлечение, уход за детьми или домашним животным помогут пережить этот непростой период.