Психолог рассказала, какой подарок самый желанный Психолог Защиринская: для многих самый желанный подарок на Новый год — это внимание

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В условиях повышения цен, когда многим приходится экономить, людям важно внимание, связанное с новогодним подарком, а не его стоимость, рассказала «Невским новостям» психолог Ольга Защиринская. По ее словам, хорошей идеей для подарка может стать красивая новогодняя открытка, в том числе в электронном виде. Специалист порекомендовала написать теплые и светлые пожелания, которые для многих могут оказаться важнее материальных благ.

Там должны быть самые теплые и светлые пожелания на следующий год. Это воспринимается очень позитивно <...> Теплые слова даже важнее, чем какие-то материальные блага, — уточнила Защиринская.

Психолог отметила, что многие подаренные на Новый год подарки остаются невостребованными и лишь пылятся в доме, так как выбросить их многих людям тяжело. При этом теплые слова уместны всегда, уточнила эксперт.

Экономист Мария Долгова ранее рассказала, что вся новогодняя продукция дорожает из-за роста цен на нефтехимию и металлы. Она уточнила, что рост цен на искусственные елки составил от 20% до 300% из-за нарушения логистических цепочек и роста транспортных тарифов. При этом елочные игрушки подорожали из-за того, что их производили с использованием импортных товаров. Экономист предположила, что цены на елочные украшения в этом году вырастут не менее чем на 5%. При этом она уточнила, что игрушки ручного изготовления или дорогого ценового сегмента могут подорожать на 20%.