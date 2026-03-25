Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора

Открытое осуждение со стороны руководителя может говорить о его склонности к манипуляциям, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, такие начальники могут способствовать развитию компании, но зачастую полагаются исключительно на свои достижения.

Зачастую признаком руководителя-манипулятора становится публичная критика, давление на чувство вины, безразличие к росту и потребностям сотрудников и убежденность в своей правоте. Плюсы таких боссов заключаются в том, что они сделают многое, чтобы компания не просто осталась на плаву, а даже начала расти. Они умеют не теряться в непонятных ситуациях, брать ответственность, видеть перспективы, мыслить стратегически и продумывать различные выходы из сложных ситуаций. Вдолгую такие лидеры могут быть для некоторых сотрудников «не в плюс», так как манипуляторы будут больше думать о себе и своих целях, нежели о коллегах и их росте, — пояснила Лазарева.

