Иран назвал единственный залог стабильных цен на нефть

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал мощь национальной армии ключевым фактором экономической стабильности в Персидском заливе, передает ТАСС. Военное руководство республики подчеркнуло, что без силовых гарантий Тегерана региону не стоит рассчитывать на приток инвестиций и восстановление прежнего уровня цен на нефть.

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, — указано в документе.

Генштаб уверен, что только отсутствие внешних угроз в адрес Тегерана позволит вернуть прежний порядок и обеспечить безопасность торговых путей. Иранские военные также указали на фундаментальное изменение баланса сил, при котором попытки давления на страну больше не приносят ожидаемых результатов. По их мнению, любые международные договоренности обречены на провал, если в них не учитывается новая стратегическая роль Исламской Республики.

Ранее стало известно, что цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно из-за ситуации в Ормузском проливе. Война на Ближнем Востоке фактически привела к блокировке одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.