Иран назвал единственный залог стабильных цен на нефть

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 08:19

Иран назвал армию главной гарантией стабильных цен на нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал мощь национальной армии ключевым фактором экономической стабильности в Персидском заливе, передает ТАСС. Военное руководство республики подчеркнуло, что без силовых гарантий Тегерана региону не стоит рассчитывать на приток инвестиций и восстановление прежнего уровня цен на нефть.

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, — указано в документе.

Генштаб уверен, что только отсутствие внешних угроз в адрес Тегерана позволит вернуть прежний порядок и обеспечить безопасность торговых путей. Иранские военные также указали на фундаментальное изменение баланса сил, при котором попытки давления на страну больше не приносят ожидаемых результатов. По их мнению, любые международные договоренности обречены на провал, если в них не учитывается новая стратегическая роль Исламской Республики.

Ранее стало известно, что цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно из-за ситуации в Ормузском проливе. Война на Ближнем Востоке фактически привела к блокировке одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

нефть
Иран
цены
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.