25 марта 2026 в 08:34

Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира

Экс-премьер Украины Азаров: будущее мира должны определить Россия, США и Китай

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ключевые решения о постконфликтном устройстве планеты должны принимать крупнейшие мировые державы, такие как Россия, Китай и США, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что попытки договориться с Киевом или привлекать к дискуссии второстепенные государства лишены смысла.

Китай, США, Россия <...> должны садиться и диктовать всем остальным условия будущего мира. Диктовать, а не уговаривать, — добавил бывший премьер.

Политик провел историческую параллель с завершением Второй мировой войны, когда судьбу Германии решал узкий круг стран-победительниц, а не широкие международные организации. Он отметил, что именно такой формат позволил эффективно искоренить нацизм и заложить фундамент для восстановления экономики и стабильности. Такой подход экс-премьер назвал единственно верной «логикой жизни», продиктованной реалиями современной геополитики и экономики.

Ранее Азаров выразил скепсис по поводу того, что США могут ослабить внимание к Украине из-за Ирана, отметив, что у Белого дома достаточно ресурсов для делегирования задач по обоим направлениям. По мнению экс-премьера, истинная цель Вашингтона заключается исключительно в нанесении стратегического ущерба России.

