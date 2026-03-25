25 марта 2026 в 07:33

После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали

Bloomberg: на авианосце ВМС США Gerald R. Ford нашли новые проблемы после пожара

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
После пожара, произошедшего на американском атомном авианосце USS Gerald R. Ford в начале марта, у корабля обнаружились и другие серьезные проблемы, пишет Bloomberg со ссылкой на профильное управление Пентагона. По его информации, имеющихся данных недостаточно, чтобы оценить оперативную пригодность авианосца и надежность его ключевых систем.

На американском авианосце, который покинул Ближний Восток из-за пожара, нашлись новые проблемы. <…> При этом имеющихся данных недостаточно для оценки его оперативной эффективности, — говорится в материале.

Под вопросом оказались эффективность системы запуска и возврата самолетов, радарный комплекс, а также способность корабля продолжать бой после вражеского поражения. Неясно, насколько хорошо Ford и другие авианосцы этого класса могут обнаруживать и перехватывать цели, а также как будут работать системы при непрерывных взлетах и посадках.

Помимо технических проблем, на корабле не решены и бытовые — членам экипажа не хватает спальных мест. Коек не хватает в том числе для временного персонала, сопровождающего авианосец в боевых походах.

Ранее греческие СМИ писали, что Gerald R. Ford прибыл на военную базу в бухте Суда на острове Крит после того, как на его борту произошел пожар. По информации источников, авианосец остановился на острове для дозаправки. Они также предположили, что еще одна причина швартовки — расследование пожара, который вспыхнул на борту несколько дней назад.

Капитуляция Киева и обвал фронта: новости СВО на утро 25 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 марта: инфографика
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

