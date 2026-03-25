После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали Bloomberg: на авианосце ВМС США Gerald R. Ford нашли новые проблемы после пожара

После пожара, произошедшего на американском атомном авианосце USS Gerald R. Ford в начале марта, у корабля обнаружились и другие серьезные проблемы, пишет Bloomberg со ссылкой на профильное управление Пентагона. По его информации, имеющихся данных недостаточно, чтобы оценить оперативную пригодность авианосца и надежность его ключевых систем.

Под вопросом оказались эффективность системы запуска и возврата самолетов, радарный комплекс, а также способность корабля продолжать бой после вражеского поражения. Неясно, насколько хорошо Ford и другие авианосцы этого класса могут обнаруживать и перехватывать цели, а также как будут работать системы при непрерывных взлетах и посадках.

Помимо технических проблем, на корабле не решены и бытовые — членам экипажа не хватает спальных мест. Коек не хватает в том числе для временного персонала, сопровождающего авианосец в боевых походах.

Ранее греческие СМИ писали, что Gerald R. Ford прибыл на военную базу в бухте Суда на острове Крит после того, как на его борту произошел пожар. По информации источников, авианосец остановился на острове для дозаправки. Они также предположили, что еще одна причина швартовки — расследование пожара, который вспыхнул на борту несколько дней назад.