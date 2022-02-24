Психолог рассказала, как распознать мошенника-гипнотизёра

Мошенники, обманывающие своих жертв при помощи нейролингвистического программирования (НЛП), часто используют заранее продуманную и проработанную речь без ошибок, заявила психолог Татьяна Воргуль. При этом она отметила, что такие аферисты обычно говорят в очень быстром темпе, чтобы не дать жертве опомниться, пишет «Газета.Ru».

Всегда нужно обращать внимание на скорость речи тех, с кем вы общаетесь. Как правило, мошенники используют хорошо отработанный текст «без помарок», который человек произносит достаточно быстро. Такой эффект необходим для того, чтобы «жертва мошенничества» не успела опомниться и прийти в себя, — пояснила Воргуль.

По её словам, такие мошенники часто используют повторяющиеся слова и конструкции в своей речи. Так, например, Воргуль указала, что аферисты, работающие с методами НЛП, часто обращаются к жертве по имени, тем самым подсознательно пытаясь расположить её к себе.

Ранее Райффайзенбанк провёл исследование, согласно которому чаще всего россияне отдают деньги мошенникам, находясь в стрессе. Их доля составляет 48% по сравнению с 39%, которые испытывают стресс раз в неделю или реже.