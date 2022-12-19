Психолог рассказала, как безболезненно выйти из праздничного состояния

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После долгих новогодних выходных человеку приходится снова встраиваться в рутинный рабочий ритм, и для того, чтобы переход прошел безболезненно, можно предпринять ряд шагов, отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. В качестве одного из вариантов эксперт предложила еще до праздников выполнить часть работы, запланированной на начало января, тогда у человека появится время на адаптацию и плавное вхождение в трудовой режим.

Кроме того, можно морально подготовиться заранее к выходу на работу: вернуться в привычный график сна, отдохнуть от гостей и так далее. И вот этот переход поможет более комфортно вернуться в привычный режим жизни, — заметила Гладышева.

Она добавила, что есть еще один вариант приятного проведения нескольких дней после праздников. Человек, по ее словам, может просто взять отпуск на это время и продолжить отдыхать.

Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что, чтобы перед Новым годом не впасть в депрессию и поймать праздничное настроение, важно уметь разделять работу и отдых. По его словам, нужно отложить в сторону все задачи, которые уже закрыты, и интенсивно отдыхать. Эксперт подчеркнул, что часто у людей из-за работы не остается сил насладиться новогодней атмосферой, к тому же взрослым, в отличие от детей, самим приходится устраивать себе праздник.